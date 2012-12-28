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28
16 минут назад

В Госдуму внесли закон о наказаниях за использование дипфейков

Для мошенничества, совершенного с применением дипфейков, предлагается штраф до 400 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности до шести лет лишения свободы за совершение преступлений с использованием дипфейков. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта являются депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и сенатор Алексей Пушков. Они предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, а именно в статьи о клевете, краже, мошенничестве, мошенничестве в сфере компьютерной информации, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, — передает РБК.

В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф в размере до 1,5 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, либо лишение свободы на срок до шести лет, говорится в документе.

«Новые технологии опережают законодательство, и понятия «дипфейк» нормативно еще не существует. Но противоправная деятельность с использованием ИИ должна быть пресечена», — написал Нилов в Телеграм-канале.

Дипфейк (от англ. deep learning «глубинное обучение» и fake «подделка») — технология генерации изображения на основе искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которой можно, например, изменить лицо или голос на видео- и аудиозаписях.
дипфейк
наказание
подделка
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