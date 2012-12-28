На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
В России
55
57 минут назад
За сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров
Огонь повредил 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов.
По его словам, всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь.
Уточняется, что сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района. Пожар локализован.
Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 га, — заявил глава региона.
Василий Голубев называл причинами пожаров неосторожное обращение с огнем и перехлест проводов линий электропередачи. Губернатор отмечал, что распространению огня способствовал сильный ветер. Вчера, 15 сентября, в Ростовской области в течение дня было зафиксировано более 50 пожаров, повреждено 29 строений. К тушению привлекли свыше 2 тыс. человек и около 300 единиц техники. В Аксайском районе произошло возгорание на центральном рынке на площади 2 тыс. кв. м, к утру его потушили.
0
0
0
0
0
Комментарии