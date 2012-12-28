В России выросли цены на автомобили шести брендов

Компания Sollers повысила ценник модели Argo, которая в исполнении 3,5Т подорожала на 80 000 рублей или на 2,5 – 2,9%. А УАЗ поднял цены на коммерческую модель «Профи», различные модификации которой подорожали на 50 000 – 149 000 рублей (+2,5 – 7,0%).