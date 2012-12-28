На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Мелочь, а приятно: крупнейшая дорожно-строительная компания Липецка взялась за ремонт ям во дворах
В России
29
19 минут назад
В России выросли цены на автомобили шести брендов
Компания Sollers повысила ценник модели Argo, которая в исполнении 3,5Т подорожала на 80 000 рублей или на 2,5 – 2,9%. А УАЗ поднял цены на коммерческую модель «Профи», различные модификации которой подорожали на 50 000 – 149 000 рублей (+2,5 – 7,0%).
В частности, подорожали все (кроме стартовых) версии кроссоверов, предлагаемых компанией GAC. Модели GAC GS3 выросли в цене на 100 тысяч рублей, GAC GS8 на 100-150 тысяч. Кроме того, на 10 тысяч рублей поднялась стоимость кроссовера Tiggo 4 PRO в комплектации Family от бренда Chery. Для версии Style повышение цены составило 15 тысяч.
За кроссовер Belgee X70 стали просить на 20 тысяч рублей больше, а компания Sollers теперь продает модель Argo в исполнении 3,5Т на 80 тысяч рублей дороже. Коммерческая модель «Профи» от Ульяновского автозавода выросла в цене на 50-149 тысяч.
При этом премиальный EXEED стал единственным брендом, который снизил стоимость. Внедорожник VX в стартовой комплектации Prestige стал продаваться дешевле на 50 тысяч, а кроссовер LX в версии Premium — на 100 тысяч.
0
0
0
0
0
Комментарии