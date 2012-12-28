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В России
29
19 минут назад

В России выросли цены на автомобили шести брендов

Компания Sollers повысила ценник модели Argo, которая в исполнении 3,5Т подорожала на 80 000 рублей или на 2,5 – 2,9%. А УАЗ поднял цены на коммерческую модель «Профи», различные модификации которой подорожали на 50 000 – 149 000 рублей (+2,5 – 7,0%).

С 1 по 15 сентября в России выросли цены на автомобили шести брендов, — сообщает издание «Автостат».

В частности, подорожали все (кроме стартовых) версии кроссоверов, предлагаемых компанией GAC. Модели GAC GS3 выросли в цене на 100 тысяч рублей, GAC GS8 на 100-150 тысяч. Кроме того, на 10 тысяч рублей поднялась стоимость кроссовера Tiggo 4 PRO в комплектации Family от бренда Chery. Для версии Style повышение цены составило 15 тысяч.

За кроссовер Belgee X70 стали просить на 20 тысяч рублей больше, а компания Sollers теперь продает модель Argo в исполнении 3,5Т на 80 тысяч рублей дороже. Коммерческая модель «Профи» от Ульяновского автозавода выросла в цене на 50-149 тысяч.

При этом премиальный EXEED стал единственным брендом, который снизил стоимость. Внедорожник VX в стартовой комплектации Prestige стал продаваться дешевле на 50 тысяч, а кроссовер LX в версии Premium — на 100 тысяч.
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