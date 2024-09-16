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В России
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44 минуты назад
Российские власти выделят около 350 млрд рублей на развитие промышленной робототехники
Минпромторг также работает над внесением робототехники в реестр радиоэлектронной промышленности, что даст возможность компаниям претендовать на госзакупки с преференциями.
Власти РФ хотят поддержать соответствующую отрасль субсидиями на техническое перевооружение предприятий, льготным лизингом и кредитами. В каждом федеральном округе рассчитывают создать центры развития промышленной робототехники, а также выявлять места на предприятиях обрабатывающей промышленности, которые можно роботизировать.
Комментируя ситуацию, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова заметила, что если федеральный проект заработает в полную силу, то производство промышленных роботов получится увеличить кратно. Сегодня в год устанавливают полторы тысячи промышленных роботов. При этом основной потребитель промышленной робототехники — это обрабатывающая промышленность. Между тем дефицит рабочих специальностей в ней оценивается почти в 400 тысяч человек.
Основатель RoboJobs и Robot Market Asia Алиса Конюховская считает, что в России производство роботов будет окупаться, когда появится большой рынок, за счет которого получится наладить не штучное, как в настоящее время, а массовое производство.
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