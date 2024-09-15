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32 минуты назад

На Землю обрушится сильная магнитная буря

Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 16 и 17 сентября из-за вспышки на Солнце.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю днём 16 сентября, как сообщают учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Всего несколько дней назад человечество пережило достаточно ощутимую магнитную бурю, которая длилась 12 и 13 сентября. Из-за вспышки на Солнце и выброса в сторону Земли плазмы и энергии до сих пор люди ощущают отголоски бури с того раза.

Причиной очередных магнитных бурь стала сильная вспышка на Солнце, которая произошла 14 сентября. Вероятность сильного магнитного шторма 16 сентября ученые оценивают в 30%, 17 сентября — в 35%. Магнитосфера вновь станет спокойной только во второй половине дня во вторник, — пишет «Газета.Ru».

Для метеозависимых людей есть ряд простых правил, как пережить магнитную бурю.

В первую очередь, стоит отказаться от алкоголя, курения и фастфуда. Кроме того, необходимо уменьшить физические упражнения при занятии спортом, максимально сократить нагрузку на рабочем месте, дома, на даче. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса и соблюдать режим сна — не ложиться позже 23 часов, — рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
магнитные бури
вспышка на Солнце
здоровье
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