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В мире
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32 минуты назад
На Землю обрушится сильная магнитная буря
Сильные магнитные бури обрушатся на Землю 16 и 17 сентября из-за вспышки на Солнце.
Всего несколько дней назад человечество пережило достаточно ощутимую магнитную бурю, которая длилась 12 и 13 сентября. Из-за вспышки на Солнце и выброса в сторону Земли плазмы и энергии до сих пор люди ощущают отголоски бури с того раза.
Причиной очередных магнитных бурь стала сильная вспышка на Солнце, которая произошла 14 сентября. Вероятность сильного магнитного шторма 16 сентября ученые оценивают в 30%, 17 сентября — в 35%. Магнитосфера вновь станет спокойной только во второй половине дня во вторник, — пишет «Газета.Ru».
Для метеозависимых людей есть ряд простых правил, как пережить магнитную бурю.
В первую очередь, стоит отказаться от алкоголя, курения и фастфуда. Кроме того, необходимо уменьшить физические упражнения при занятии спортом, максимально сократить нагрузку на рабочем месте, дома, на даче. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса и соблюдать режим сна — не ложиться позже 23 часов, — рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
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