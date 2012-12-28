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В России
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сегодня, 12:10
В РФ утвердили правила получения остатка маткапитала как единовременной выплаты
Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее получать до 10 тысяч рублей неистраченного остатка материнского капитала, оформив заявку на портале госуслуг, почте или в МФЦ. О решении кабмина премьер сообщил на совещании со своими заместителями.
«Зачастую на счету материнского капитала образуются остаток. И, конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно будет всего лишь подать заявление через портал государственных услуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте, — рассказал Мишустин. — Соответствующее постановление правительства подписано».
Семьи, которым положена выплата, получат уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования РФ через портал «Госуслуг» с частично заполненным заявлением. После его полного заполнения и подачи, а также вынесения решения соцфонда в течение пяти дней деньги поступят на банковский счет одного из родителей.
«Главное, чтобы семьи могли в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь», — указал глава кабмина.
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