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В России
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сегодня, 11:29

В РФ в 2024 году ожидается рекордный за 16 лет рост зарплат

В 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%, что может стать рекордным показателем с 2008 года.

В этом году средняя номинальная зарплата в РФ увеличится на 16%, — следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка. Повышение на 16% может стать рекордным показателем с 2008 года, когда оно было на уровне 27%, — пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

В 2023 году номинальное жалованье в РФ составило около 75 тысяч рублей с увеличением почти на 15% с 2022 года. Таким образом, при увеличении на 16% заработок в среднем за весь текущий год поднимется до 89 тысяч рублей. По статистике, на июнь он уже достиг отметки в 89,2 тыс.

При этом уже в 2025 году опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют резкое замедление роста зарплат почти вдвое, до 9%. В последующие два года они ожидают дальнейший спад — до 7% в 2026 году и до 6,6% в 2027 году.

Реальная же зарплата, по оценкам опрошенных ЦБ экономистов, вырастет в этом году только на 7,3%. Далее повышение значительно замедлится — до 3% в 2025-м, 2,6% в 2026-м и 2,3% в 2027-м.

При этом Минэк ожидает роста реальных зарплат на 9,2% в этом году и на 7% в следующем.

«Основная причина роста зарплат — дефицит кадров, что вынуждает компании предлагать соискателям всё более высокое жалованье или переманивать квалифицированные кадры. Также высокая инфляция вынуждает предприятия пересматривать зарплатную политику, чтобы сохранить покупательную способность сотрудников», — объяснил замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.
экономика
зарплаты
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