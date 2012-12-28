T2: новый уровень «других правил»

Вопреки поэмам, пора обновления – не только весна, но и осень. Начинается новый учебный год, растет бизнес-активность, а еще стартует театральный сезон, выходят кинопремьеры, модные коллекции – новинки буквально сыплются.

На рынке мобильной связи в этом году «гвоздем сезона» стало превращение давно знакомого оператора Tele2 в Т2. В последнее время российский потребитель к ребрендингам привык, но каждый раз важно понять, что именно изменится вместе с названием и логотипом.

Каким будет новый мобильный оператор, чем собирается удивлять и как изменится жизнь его абонентов – давайте разбираться.

Время перемен

Последний раз Tele2 проводила ребрендинг в 2017 году. Тогда компания изменила фирменный стиль и слоган – появились «Другие правила». В соответствии с этой концепцией оператор отошел от шаблонного мышления и сделал акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни. В компании отметили, что T2 продолжит придерживаться стратегии lifestyle enabler и создавать экосистему мобильных сервисов, отвечающих запросам клиентов в различных сферах жизни.



Почему в 2024 году понадобился новый, еще более масштабный ребрендинг? T2 первой в истории российского телекома изменила не только фирменный стиль и слоган, но и название, что всегда является довольно смелым шагом.

Один из факторов, назовем его внешним, – истечение в декабре текущего года срока лицензии на использование старого бренда. Оператор не стал оттягивать перемены до конца года и подготовился заблаговременно, в том числе предупредил широкую аудиторию о готовящемся обновлении еще в апреле.

Однако более важным фактором стал именно внутренний – необходимость нового витка развития. Компания давно закрепилась на рынке, уверенно вышла на третье место по числу абонентов и просто переросла рамки прежнего бренда. Произошла эволюция в продуктовых решениях, техническом развитии и сервисе оператора, поэтому настало время адаптировать форму к заметно изменившемуся содержанию.

«Мы многого добились за эти годы, серьезно выросли и закрепились в тройке лидеров рынка. По соотношению цены и качества и показателю NPS, то есть готовности клиента рекомендовать своего оператора, Т2 вообще лидирует в отрасли на протяжении нескольких лет. Не скрываем, что у нас серьезные амбиции – стать номером один на телеком-рынке, сохранив качество абонентской базы. Задачи непростые, но реальные. И новое визуальное представление отлично дополняет бренд – яркий, современный и технологичный», – прокомментировал ребрендинг директор макрорегиона «Черноземье» T2 Дмитрий Садыков.

Почему именно T2?

Как пояснили в компании, сотрудники и многие клиенты давно сокращают название до Т2, для удобства, особенно в переписке. В новом бренде «отсекаются все ограничители миссии компании в самом широком смысле слова». Короткое название отражает темп жизни современного человека и растущую ценность времени, ведь лаконичность – это про простоту и скорость. Именно поэтому упрощения – современный тренд.

Новый бренд сохраняет преемственность с наследием компании, он узнаваем, соответствует новому содержанию и ориентирован на будущие цели. А они весьма амбициозные – стать лидером на рынке мобильной связи.

Новый логотип и фирменный стиль T2 были разработаны in-house, без участия сторонних агентств. До конца 2024 года оператор переоформит все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розницы. А вот сайт и мобильное приложение уже «переоделись» в новую айдентику.

Кроме нового названия бренда и фирменного стиля, для абонентов T2 все остается по-прежнему. Все популярные сервисы и главные «фишки» оператора остаются без изменений: вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, заморозка цен на тарифы, доступ к «Маркету», защита от скрытых подписок и ряд других.

Продуктовая линейка продолжит постепенно расширяться за счет дополнения и обновления действующих предложений. Так, T2 расширила возможности подписки MiXX (18+). Теперь в подписке четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса и еще больше возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге.

Позиционирование компании тоже остается прежним – оператор продолжит придерживаться «Других правил», чтобы оставаться трендсеттером рынка и разрабатывать продукты, революционные для телеком-сферы. Такой в свое время стала, например, механика обмена минут на кофе, кино, скидки на покупку оборудования, а позже – на билеты в музеи в рамках акции «Культурный обмен».

Стабильно качественно

Упор на качество связи тоже остается неизменным. Под новым брендом оператор продолжает работать над развитием сети. Расширение зоны покрытия и модернизация технической инфраструктуры – по-прежнему ключевой приоритет. Как и раньше, T2 планирует уделять серьезное внимание стабильности сигнала и скорости мобильного интернета не только в городах и популярных туристических местах, но и в сельской местности, на территории дачных кооперативов и вдоль федеральных и региональных дорог.

«Мы внимательно следим за нагрузкой на сеть. Стараемся не просто компенсировать перегрузки, а предугадывать их, работать на опережение. Наши абоненты активно пользуются маркетплейсами и банковскими приложениями, слушают музыку, смотрят фильмы, а во время учебного года – подключаются к занятиям по видео. Все это требует устойчивой телеком-инфраструктуры, и мы ведем непрерывную работу по развитию сети. С начала года T2 модернизировала 20% базовых станций в Липецкой области и усилила сеть новыми объектами связи», – отметил директор липецкого филиала T2 Павел Седых.

Технические работы по обновлению действующего оборудования, расширению зоны покрытия и увеличению емкости сети были проведены в Липецке, Ельце, Усмани, Грязях, а также в Данковском, Добринском, Задонском и Чаплыгинском районах.

Кроме того, на базовых станциях Грязей и Усмани был проведен рефарминг частотного диапазона – перераспределение, в результате которого частоты, где раньше работал только 3G-интернет, может использоваться для улучшения сервиса LTE. Модернизация позволила увеличить скорость 4G-интернета в среднем на 50% в Грязях и на 10% в Усмани.

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