Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в метах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
В России
76
сегодня, 10:43
В Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителей
Напавшего на школу в Челябинске ученика забрали в психиатрическую клинику.
«Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал глава региона в своем Телеграм-канале.
«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — отметил Текслер.
Напавшего на российскую школу с молотком ученика снова забрали в психиатрическую клинику, — сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, мальчик ранее уже проходил лечение в психиатрической клинике — оттуда он вышел недавно и вернулся в корреляционную школу.
Издание сообщает, что, помимо молотка, у подростка, покалечившего одноклассников, были с собой нож и муляж пистолета, — пишет Lenta.ru.
О нападении ученика на школу в Челябинске стало известно утром 16 сентября. Мальчик пронес молоток в образовательное учреждение, зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали четыре человека, среди них — учительница биологии.
0
0
0
0
0
Комментарии