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В России
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сегодня, 10:00
В Белгороде в результате обстрела пострадали 8 человек
Обстрел Белгорода произошел рано утром 16 сентября.
По предварительным данным, в результате атаки были ранены 8 мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода, — рассказал Гладков в своем Телеграм-канале.
По его словам, в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчёты на месте — открытое горение ликвидировано.
На текущий момент в 21 МКД повреждено остекление. На территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод.
В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Дубовое и Разумное, сёла Журавлёвка и Красный Хутор. Вооружёнными силами Украины осуществлено 4 обстрела с помощью 25 боеприпасов и выпущено 3 БПЛА, которые сбиты системой ПВО. В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода.
В Белгороде мужчина чудом спасся от обстрела ВСУ в машине и попал на видео. Мужчина, судя по кадрам, услышал звуки взрывов над головой, из-за чего решил укрыться в автомобиле. Через несколько секунд после того, как он закрыл дверцу машины, рядом упал снаряд ВСУ и в разные стороны разлетелись обломки, — пишет Lenta.ru.
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