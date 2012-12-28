В России
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55 минут назад
В Ростовской области возникло более 50 пожаров
По его словам, причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники, сообщил Голубев.
Возгорания ликвидируют в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах области. Наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек Неклиновского района — там огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, девять домов и пять хозяйственных построек получили повреждения, двадцать человек эвакуировали.
Наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где от огня пострадали девять домов и пять хозпостроек. Помимо этого губернатор указал и на непростую обстановку в населенных пунктах Аксайского района.
Всего над тушением пожаров работают 2061 человек и около 300 единиц техники, заключил Голубев.
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