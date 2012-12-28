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Происшествия
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В России
42
55 минут назад

В Ростовской области возникло более 50 пожаров

В Ростовской области с начала суток зафиксировано более 50 пожаров, на данный момент идет ликвидация до 30 возгораний, их тушение осложняется сильным ветром, заявил губернатор региона Василий Голубев. Об этом сообщает РБК.

По его словам, причиной пожаров стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники, сообщил Голубев.

Возгорания ликвидируют в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах области. Наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек Неклиновского района — там огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, девять домов и пять хозяйственных построек получили повреждения, двадцать человек эвакуировали.

Наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где от огня пострадали девять домов и пять хозпостроек. Помимо этого губернатор указал и на непростую обстановку в населенных пунктах Аксайского района.

Всего над тушением пожаров работают 2061 человек и около 300 единиц техники, заключил Голубев.
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