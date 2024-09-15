В России
44
59 минут назад
Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте
Авария произошла вечером на трассе Каир - Суэц. Автобус с туристами, возвращавшимися с курорта Шарм-эш-Шейх, перевернулся. В полиции предполагают, что к ДТП могло привести превышение водителем скорости и неисправность автобуса. Всего на борту находилось 43 человека. Кроме россиян среди пострадавших 11 граждан Турции, девять итальянцев, два британца и трое египтян.
В российском посольстве в Египте сообщили, что дипломаты "держат на контроле ситуацию и продолжают выяснять обстоятельства произошедшего". "Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести, - подчеркнули в посольстве. - Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца".
0
0
0
0
0
Комментарии