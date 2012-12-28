В России
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33 минуты назад
Из-за пожара в Воронежской области для помощи МЧС направили 2 поезда
"Сегодня для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в районе станции Отрожка (г. Воронеж) на место были направлены два пожарных поезда. Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет, пассажирские и пригородные поезда следуют по расписанию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД.
Губернатор региона Александр Гусев проинформировал, что ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. На территории региона зарегистрировано сразу 70 возгораний. По данным МЧС России, на территории Воронежской области идет тушение трёх крупных ландшафтных пожаров: в районе села Ямное Рамонского района, в районе хутора Калач Лискинского района и в районе села Песковатка Лискинского района. Информации о пострадавших не поступало. Пожар в районе села Ямное ликвидирован на 50 гектарах, на месте продолжают дежурить пожарные подразделения.
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