Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
В России
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40 минут назад
В больнице Петербурга загорелся компьютерный томограф
Как информирует ведомство, сообщение о пожаре в городе Колпино поступило в субботу в 12.17 мск.
"В здании больницы размером 160 на 20 метров происходило горение компьютерного томографа на площади 1 квадратный метр. В 12:50 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается. Воспламенившуюся технику тушили 40 специалистов.
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