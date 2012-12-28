Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
В России
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53 минуты назад
Крупный пожар ликвидируют в воронежском селе Ямное
"В 16.55 мск в МЧС России поступило сообщение о ландшафтном пожаре в селе Ямное Воронежской области. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено загорание травы и лесной подстилки", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в связи с сильным ветром, произошел переход огня на частные домовладения. По предварительной информации повреждены три дома. На месте работает более пятидесяти человек и 17 единиц техники, привлечен вертолет МЧС России.
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