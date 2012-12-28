Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
В России
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47 минут назад
В столовой социального центра в Москве отравились около 20 человек
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказали в ведомстве.
По предварительным данным следствия, 14 сентября порядка 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Установлено, что все они обедали в столовой одного из социальных центров столицы.
"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в столичном ГСУ СК.
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