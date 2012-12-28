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Тот самый Липецк: парк Девонского периода
А знаете ли вы
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»
Происшествия
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Общество
Женщина отравилась продуктами горения при локальном пожаре
Происшествия
На двух десятках улиц частного сектора отключат холодную воду
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В России
47
47 минут назад

В столовой социального центра в Москве отравились около 20 человек

Порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по столице.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, 14 сентября порядка 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Установлено, что все они обедали в столовой одного из социальных центров столицы.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в столичном ГСУ СК.
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