«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
В России
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56 минут назад
Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае
ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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