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В России
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сегодня, 17:31

Сервисы по продаже подержанных машин предупреждают о подорожании осенью

Увеличение средней стоимости автомобилей на вторичном рынке составит от 15 до 30%, предупредили аналитики сервисов по продаже таких машин. Спрос на подержанные авто вырастет из-за резкого повышения стоимости на новые машины, связанного с планируемым увеличением утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%, предупреждают эксперты из «Дром.ру», Likvi и «Авто.ру Бизнес». Он был введен в 2012 году с целью уравнять ввозные пошлины, которые пришлось снизить с 30 до 25% после вступления России в ВТО. Сейчас стоимость утильсбора на новые автомобили с объемом двигателя от двух до трех литров составляет 844 тыс. рублей, а после планируемого повышения она увеличится до 1 млн 562 тыс. рублей.

«Из-за активных продаж новых авто постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объемов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом. По нашим оценкам, сентябрь мы проживем в равновесном состоянии, но, начиная с октября, скорее всего, увидим рост цен на автомобили с пробегом, который может составить вплоть до 15%», — сообщил «Известиям» директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Обозреватель автомобильного портала «Дром.ру» Сергей Арбузов уверен, что до конца I квартала 2025 года или даже до середины II квартала дилеры импортируемых брендов будут торговать машинами, завезенными до повышения утильсбора. Затем еще месяц-два рынок новых авто будет привыкать к новым ценам, и лишь после отреагирует вторичный рынок.

«Рост цен, обусловленный новыми правилами начисления утильсбора в сегменте бюджетных брендов, даст прибавку в 5-7%, но это не означает, что другие факторы не сыграют на повышение цены. Что касается сегмента «люкс» рост здесь может и начаться раньше, и дать более ощутимую прибавку — до 30% и даже больше», — считает он.

цены
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