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В России
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сегодня, 17:31
Сервисы по продаже подержанных машин предупреждают о подорожании осенью
«Из-за активных продаж новых авто постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объемов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом. По нашим оценкам, сентябрь мы проживем в равновесном состоянии, но, начиная с октября, скорее всего, увидим рост цен на автомобили с пробегом, который может составить вплоть до 15%», — сообщил «Известиям» директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.
Обозреватель автомобильного портала «Дром.ру» Сергей Арбузов уверен, что до конца I квартала 2025 года или даже до середины II квартала дилеры импортируемых брендов будут торговать машинами, завезенными до повышения утильсбора. Затем еще месяц-два рынок новых авто будет привыкать к новым ценам, и лишь после отреагирует вторичный рынок.
«Рост цен, обусловленный новыми правилами начисления утильсбора в сегменте бюджетных брендов, даст прибавку в 5-7%, но это не означает, что другие факторы не сыграют на повышение цены. Что касается сегмента «люкс» рост здесь может и начаться раньше, и дать более ощутимую прибавку — до 30% и даже больше», — считает он.
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