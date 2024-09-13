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сегодня, 16:52

В Таджикистане заявили о вреде работы в РФ для здоровья трудовых мигрантов

Эксперты отмечают, что однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют иммунитет мигрантов, увеличивая риск заболеваний.

Трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в России, — пишет «Газета.ru» со ссылкой на издание Asia-Plus.

Уточняется, что трудовые мигранты из Таджикистана, приезжающие на работы в РФ, сообщают о «тяжелых трудовых условиях и ограниченном медицинском обслуживании».

По данным издания, в 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей. При этом врач Комрон Парпиев сообщил, что деятельность мигрантов не повышает риск заражения, но способствует распространению инфекций.

10 сентября посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в РФ. Рекомендации связаны с усиленным контролем въезда иностранцев, въезжающих на территорию России. Весной таджикистанский МИД выразил обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию» для своих граждан.
мигранты
Таджикистан
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