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сегодня, 15:25

В США поезд столкнулся с грузовиком с артиллерийской установкой

В американском штате Южная Каролина грузовой поезд протаранил тягач, который перевозил гаубицу M109 Paladin.

Товарный поезд протаранил грузовик, который перевозил американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin в штате Южная Каролина, — сообщает телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла на железнодорожном переезде в городе Гус-Крик. Сообщается, что грузовик застрял при попытке проехать переезд. После мощного удара грузовик вынесло на одну сторону железной дороги, а поезд – на другую.

«Приближающийся грузовой поезд врезался в грузовик с полуприцепом, перевозивший, по всей видимости, самоходную артиллерийскую установку M109 «Паладин», и повредил (железнодорожный) переезд в городе Гуз-Крик, штат Южная Каролина», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал со ссылкой на очевидца, 18-колесный грузовик застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Согласно телеканалу, по данным местной полиции, в результате столкновения никто не пострадал. Телеканал отмечает, что очевидцы заметили, как из грузовика выбежал мужчина, от медицинской помощи он отказался, — передает РИА Новости.
США
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