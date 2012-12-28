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В мире
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сегодня, 15:25
В США поезд столкнулся с грузовиком с артиллерийской установкой
В американском штате Южная Каролина грузовой поезд протаранил тягач, который перевозил гаубицу M109 Paladin.
Авария произошла на железнодорожном переезде в городе Гус-Крик. Сообщается, что грузовик застрял при попытке проехать переезд. После мощного удара грузовик вынесло на одну сторону железной дороги, а поезд – на другую.
«Приближающийся грузовой поезд врезался в грузовик с полуприцепом, перевозивший, по всей видимости, самоходную артиллерийскую установку M109 «Паладин», и повредил (железнодорожный) переезд в городе Гуз-Крик, штат Южная Каролина», — говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал со ссылкой на очевидца, 18-колесный грузовик застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Согласно телеканалу, по данным местной полиции, в результате столкновения никто не пострадал. Телеканал отмечает, что очевидцы заметили, как из грузовика выбежал мужчина, от медицинской помощи он отказался, — передает РИА Новости.
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