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В России
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сегодня, 14:39
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19%
В пресс-релизе ЦБ отмечается, что инфляционное давление остается высоким.
Отмечается, что текущее инфляционное давление остается высоким. Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти.
«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Согласно прогнозу, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться в районе 4% в дальнейшем.
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