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В России
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сегодня, 13:59
Проезд по новой трассе Джубга — Сочи будет платным
Строительство скоростной трассы Джубга - Сочи поможет обеспечить сокращение до двух часов времени в пути от дороги М-4 «Дон» до города Сочи.
«Отличительной чертой государственной компании является то, что мы привлекаем деньги с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния, эти деньги возвратные, платные, вкладывают консессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы тоже привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно», — отметил он.
Строительство скоростной трассы Джубга - Сочи поможет обеспечить сокращение до двух часов времени в пути от дороги М-4 «Дон» до города Сочи, — заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Бюджет на строительство дороги предварительно оценивается в 1,4 трлн рублей.
При этом, как рассказал журналистам в кулуарах форума заместитель директора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков, рассматривается возможность привлечения внебюджетных источников для строительства объекта, — передает ТАСС.
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