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59 минут назад
Мошенники с июля по август активно использовали три схемы с удаленным доступом
По словам специалистов, кроме методов социальной инженерии злоумышленники активно используют программы удаленного доступа.
В основе всех трех лежат программы, замаскированные под официальные приложения компаний и госпорталов, а также поддельные ссылки. Принцип схем прост: пользователей просят установить фейковое приложение или перейти по фальшивой ссылке, после чего мошенникам открывается доступ к смартфону жертвы, в том числе к банковским приложениям.
Наиболее популярный сценарий - это звонки под видом сотрудников «Госуслуг». Лже-представители портала убеждали граждан обновить данные и установить «специальную программу», чтобы впоследствии завладеть их личными кабинетами.
Вторая схема связана с ложными звонками от «Мосэнерго»: мошенники просили пользователей скачать приложение для замены счетчиков или запросить sms-код для оформления заявки. И опять же получали доступ к личной информации.
Третья - обман через платформу «Авито». Злоумышленники предлагали своим жертвам включить видео через мессенджер, чтобы якобы осмотреть товар, и отправляли фишинговые ссылки. Пройдя по ним, доверчивые граждане блокировали свои устройства, а мошенники получали возможность видеть экран, включая sms-коды для входа в банковские приложения и госпорталы.
В ВТБ добавили, что обезопасить себя от аферистов можно, установив антивирусное ПО. Помимо этого, всегда стоит использовать определители номеров и тщательно проверять на безопасность все ссылки.
В кредитной организации отметили, что в сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30-40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа, — передает РИА Новости.
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