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В России
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сегодня, 09:59
20 беспилотников было уничтожено за ночь над регионами РФ
Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Калужской области на месте падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают оперативные группы, — рассказал глава региона Владислав Шапша.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил, что регион вновь была атакован – над его территорией ночью было сбито два вражеских БПЛА: один – средствами радиоэлектронной борьбы, еще один – авиационной техникой. Повреждений объектов и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы, — рассказал он в своем Телеграм-канале.
Он также поблагодарил военных - наших доблестных защитников, охраняющих воздушное пространство над Орловщиной и несущим службу на линии фронта.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях частных домов и автомобилей на территории региона в результате отражения атак. По словам глав регионов, жертв и пострадавших в результате отражения ночных атак, по предварительным данным, нет.
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