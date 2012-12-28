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В России
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45 минут назад
Бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей
Спрос бизнеса на депозиты подтверждают данные крупнейших кредитных организаций. Только в июле 2024-го компании разместили в «Сбере» 680 млрд рублей — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка. При этом если сравнивать июль 2022-го с июлем 2023-го, то объем привлечений вырос только на 20%.
Ставки по депозитам для предпринимателей могут доходить до 16,15% — это зависит от срока вклада, его суммы, параметров начисления процентов, возможности пополнения или досрочного расторжения, капитализации, уточнили в банке.
На фоне высокой ключевой ставки (18%) предпринимателям в краткосрочной перспективе прибыльнее размещать средства на депозитах, так как доходность инвестиционных проектов ниже и не компенсирует рыночные проценты кредитования, пояснил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.
В краткосрочной перспективе тот факт, что компании предпочитают нести лишние деньги на депозиты, а не вкладывать их в развитие, не проблема, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В сложившейся ситуации главное, чтобы тенденция не усиливалась и не затягивалась, добавил эксперт.
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