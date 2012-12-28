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44
45 минут назад

Бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

На фоне высоких ставок объем средств юрлиц (за исключением ИП) на депозитах в нацвалюте увеличился на 34% — до 31,7 трлн рублей по итогам июля 2024-го, следует из наиболее свежих данных ЦБ. Это самый большой прирост за всё время ведения статистики с 2012-го.

Спрос бизнеса на депозиты подтверждают данные крупнейших кредитных организаций. Только в июле 2024-го компании разместили в «Сбере» 680 млрд рублей — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка. При этом если сравнивать июль 2022-го с июлем 2023-го, то объем привлечений вырос только на 20%.

Ставки по депозитам для предпринимателей могут доходить до 16,15% — это зависит от срока вклада, его суммы, параметров начисления процентов, возможности пополнения или досрочного расторжения, капитализации, уточнили в банке.

На фоне высокой ключевой ставки (18%) предпринимателям в краткосрочной перспективе прибыльнее размещать средства на депозитах, так как доходность инвестиционных проектов ниже и не компенсирует рыночные проценты кредитования, пояснил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

В краткосрочной перспективе тот факт, что компании предпочитают нести лишние деньги на депозиты, а не вкладывать их в развитие, не проблема, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В сложившейся ситуации главное, чтобы тенденция не усиливалась и не затягивалась, добавил эксперт.

депозиты
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