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В России
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сегодня, 16:54
В РФ растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов
Причиной роста эксперт указывает блокировки зарубежных интернет-сервисов, часть из которых самостоятельно отказалась от обслуживания российских пользователей. Однако в последние пару месяцев спрос на SIM-карты зарубежных операторов активизировался из-за невозможности зарегистрироваться на сервисах Google с использованием отечественного мобильного номера или восстановить доступ к аккаунту с его помощью, считает эксперт.
Спрос на «симки» с иностранными номерами действительно вырос, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Риск, связанный с использованием иностранных SIM-карт для приема SMS, связан с тем, что пользователь с большой вероятностью может быть заблокирован после ее покупки, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По правилам, которыми руководствуется большинство операторов в мире, абонент должен проявлять какую-то активность в течение нескольких месяцев: звонить, выходить в интернет — пассивный прием SMS к этому не относится, объяснил он.
При этом регулярно вносить абонентскую плату за использование иностранного номера также проблематично из-за сложностей с проведением платежей за рубеж, добавил эксперт. Кроме того, купить SIM-карту с тарифом для граждан тех или иных стран, то есть по относительно низкому, на самом деле довольно сложно, а туристическую SIM-карту могут отключить через три месяца, заключил Сергей Половников.
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