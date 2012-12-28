Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во дворах на Катукова водители сдвинули голыми руками бетонные блоки
Общество
Желтый уровень угрозы введен в Липецкой области
Общество
Водители объезжают перекрытие на Катукова по трамвайной ветке и пешеходной дорожке
Общество
На месте гостиничного долгостроя в центре Липецка появится двухэтажная парковка
Общество
Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
Общество
Дело о выбитой с дороги полицейской машине дошло до суда
Происшествия
В Добринском районе заметили ядовитого тарантула
Общество
Сегодня в Липецке: какие ещё улицы перекроют, замужние липчанки рвутся в командировки
Общество
Тренера спортшколы обвиняют в мошенничестве на полмиллиона
Происшествия
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
Общество
Читать все
Сквозное движение через 22 микрорайон уже невозможно
Общество
В Добринском районе заметили ядовитого тарантула
Общество
30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет
Происшествия
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
Пропавший девятилетний мальчик найден
Общество
Обширный антициклон удерживает в Липецкой области летнюю погоду
Погода в Липецке
Статистика: в Липецкой области за неделю дорожали молочные продукты и дешевели овощи
Экономика
33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Происшествия
В Ельце пропал 9-летний мальчик
Происшествия
На НЛМК определили лучшего водителя автомобиля
Общество
Читать все
В России
77
сегодня, 16:54

В РФ растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов

В России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов, рассказали «Известиям» в Mobile Research Group. К началу октября в нашей стране использовалось около 1 млн таких «симок», тогда как в июле — около 850 тыс., а год назад на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тыс. таких подключений, отметил ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.

Причиной роста эксперт указывает блокировки зарубежных интернет-сервисов, часть из которых самостоятельно отказалась от обслуживания российских пользователей. Однако в последние пару месяцев спрос на SIM-карты зарубежных операторов активизировался из-за невозможности зарегистрироваться на сервисах Google с использованием отечественного мобильного номера или восстановить доступ к аккаунту с его помощью, считает эксперт.

Спрос на «симки» с иностранными номерами действительно вырос, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Риск, связанный с использованием иностранных SIM-карт для приема SMS, связан с тем, что пользователь с большой вероятностью может быть заблокирован после ее покупки, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По правилам, которыми руководствуется большинство операторов в мире, абонент должен проявлять какую-то активность в течение нескольких месяцев: звонить, выходить в интернет — пассивный прием SMS к этому не относится, объяснил он.

При этом регулярно вносить абонентскую плату за использование иностранного номера также проблематично из-за сложностей с проведением платежей за рубеж, добавил эксперт. Кроме того, купить SIM-карту с тарифом для граждан тех или иных стран, то есть по относительно низкому, на самом деле довольно сложно, а туристическую SIM-карту могут отключить через три месяца, заключил Сергей Половников.

сотовая свзязь
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru