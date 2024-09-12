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сегодня, 15:29

Популярность накопительного страхования жизни в РФ возросла вдвое

Эксперты связывают рост популярности НСЖ с повышением ключевой ставки Центробанка.

Взносы по накопительному страхованию жизни НСЖ в апреле - июне 2024 года выросли на 105%, составив 168 млрд рублей, — пишет «Газета.ru» со ссылкой на руководителя по работе с физлицами компании «Страховой брокер AMsec24».

Среди клиентов НСЖ 44% накапливают на образование детей, 26% формируют финансовую подушку безопасности, 25% планируют получить средства на пенсии, а 13% откладывают на медицинские расходы.

«Многие клиенты также имеют кредиты, которые необходимо защищать, чтобы избежать финансовых проблем для своих родных в случае непредвиденных обстоятельств. В условиях повышения ключевой ставки мы отмечаем растущий интерес граждан к накоплениям и инвестициям», — отметил специалист.

Сборы в сфере некредитного страхования жизни достигли рекордных 260 млрд рублей, удвоившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и показав рост почти на 50% к предыдущему кварталу.

При этом в период с апреля по июнь 2024 года объем страховых премий вырос более чем на 30%, — отметил эксперт.
страхование жизни
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