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В России
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сегодня, 14:43
Синоптики прогнозируют температурный рекорд 115-летней давности в Москве
Последний раз столбик термометра поднимался до внушительных 27,4 градуса 13 сентября 1909 года.
«Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток», — заявил специалист.
«В 120-й день лета - в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд - наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет… В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26-29, в Подмосковье - плюс 25-30», — рассказал Тишковец.
По его словам, ожидается повтор рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, тогда температура составила плюс 27,4 градуса.
«Причиной тому станет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15-18, что на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур», — подчеркнул синоптик.
Он добавил, что на Земле в этот день ожидаются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы.
«Лето продержится еще как минимум 10 суток, и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября», — рассказал Тишковец.
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