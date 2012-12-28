Компьютерная Академия ТОП - идеально для детей от 7 до 12 лет

Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
Бизнес
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5 принципов обучения детей в Малой Компьютерной академии ТОП
- Доступность - дети изучают даже сложные вещи на простых и понятных примерах, которая напоминает игру.
- Применение - дети получают знания, которые можно применять в жизни и будущей профессии
- Любопытство - мы уделяем много внимания тому, чтобы вся информация и задания были интересными для детей
- Системность - знания приобретаются и формируются в систему с каждым месяцем и курсом обучения.
- Обучение с помощью деятельности - знания усваиваются намного эффективнее, ребенок сразу понимание как именно сможет их применять
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