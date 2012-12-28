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В России
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сегодня, 13:52
ЦБ РФ введет обращение цифрового рубля с июля 2025 года
Согласно сообщению, россияне смогут с середины следующего года открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли.
Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами.
Соответствующие предложения по изменению законодательства регулятор направил в Минфин России.
Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.
Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.
При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе.
Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.
Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, которая создана для расширения возможностей платежей и переводов. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Люди и бизнес будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться. В настоящий момент проходит пилотирование операций с цифровыми рублями. В нем принимают участие 12 банков. С 1 сентября 2024 года параметры пилота были расширены, что позволяет увеличить число его участников до 9 тыс. человек.
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