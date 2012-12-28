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40 минут назад

Вторичное жилье в РФ дорожало вдвое быстрее новостроек

Лидером по росту цен на вторичном рынке стал Краснодар (+4,4% за квадратный метр), за ним следуют Ленинградская область (+2,6%) и Новосибирск (+2,1%).

За последний месяц лета 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличивалась быстрее, чем в новостройках. Вторичное жилье в среднем прибавило в цене 1% (до средних по стране 6,1 млн руб.), а новостройки — 0,4% (до средних 7,2 млн руб.). Такой вывод следует из исследования портала «Мир квартир». Оно выполнено на основе данных по 70 российским городам с численностью населения от 300 тыс. человек, — передает РБК.

Из городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек сильнее других повысились цены на вторичное жилье на 5,2% — в Томске (до средних 5,8 млн руб. за квартиру); на 4,6% — в Чебоксарах (до 5,9 млн руб.); на 3,9% — в Ижевске (до 4,2 млн руб.).

Больше других подешевели вторичные квартиры на 1,5% — в Рязани (до 4,9 млн руб.); на 1,4% — в Улан-Уде (до 6,3 млн руб.); на 1,4% — в Липецке (до 4,6 млн руб.).

Некоторые города-миллионники дорожали активнее, чем города, где проживает меньше жителей. Из миллионников в августе цены на вторичные квартиры сильнее всего выросли на 5,6% — в Краснодаре (до 6,8 млн руб.); на 5,5% — в Воронеже (до 5,6 млн руб.); на 4,4% — в Новосибирске (до 6,4 млн руб.).

Самое существенное снижение абсолютных цен на вторичку среди городов-миллионников отмечено в Санкт-Петербурге. Здесь стоимость квартир на вторичном рынке упала на 1,8% — до средних 11,3 млн руб. В то же время цена квадратного метра за тот же период, напротив, выросла почти пропорционально — на 1,7% (до 203,3 тыс. руб. за 1 кв. м), уточняется в исследовании. Такое разнонаправленное изменение показателей означает изменение структуры предложения. На продажу стали чаще выставлять квартиры меньшей площади. У них цена квадрата выше, а абсолютная стоимость, наоборот, ниже.

В Ленинградской области выросли оба показателя: абсолютные цены — на 1,3% (до 5,9 млн руб.), а относительные — на 2,6% (до 118,1 тыс. руб. за 1 кв. м).

В столичном регионе цены изменились по-разному. Если в Подмосковье снизились и абсолютные цены (на 2,8%, до 8,3 млн руб. за квартиру), и относительные (на 2,2%, до 153,3 тыс. руб. за 1 кв. м), то в самой Москве чуть-чуть подросли оба показателя, причем почти одинаково. Стоимость вторичных квартир увеличилась на 0,2% — до средних 20 млн руб. за лот. Квадратный метр прибавил 0,3% — до 341,3 тыс. руб.

Новостройки за август 2024 года подорожали чисто номинально — на 0,4% в среднем по крупным городам. Однако есть такие, где цены выросли почти на 11% или снизились почти на 14%.



жилье
экономика
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