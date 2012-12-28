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В России
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57 минут назад
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет
Борт потерпел крушение около аэродрома в Рузском городском округе. На снимке видно, что воздушное судно рухнуло в поле.
На опубликованных кадрах видно, что он упал в поле.
На рухнувшем самолете-амфибии виднеется название его модели — «Алекс-251». На кадрах можно увидеть разрушенные переднюю часть фюзеляжа и правое крыло воздушного судна.
По предварительным данным, экипаж в составе двух человек, который находился в момент трагедии на борту воздушного судна, погиб.
Стала известна предварительная причина трагедии — у самолета могли возникнуть неполадки с мотором.
Прокуратурой по данному факту была начата проверка.
После крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — передает РИА Новости.
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