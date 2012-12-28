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57 минут назад

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет

Борт потерпел крушение около аэродрома в Рузском городском округе. На снимке видно, что воздушное судно рухнуло в поле.

Самолет Ан-2 потерпел крушение около аэродрома в Рузском городском округе Московской области. В Сети появились первые кадры с места крушения.

На опубликованных кадрах видно, что он упал в поле.

На рухнувшем самолете-амфибии виднеется название его модели — «Алекс-251». На кадрах можно увидеть разрушенные переднюю часть фюзеляжа и правое крыло воздушного судна.

По предварительным данным, экипаж в составе двух человек, который находился в момент трагедии на борту воздушного судна, погиб.

Стала известна предварительная причина трагедии — у самолета могли возникнуть неполадки с мотором.

Прокуратурой по данному факту была начата проверка.

После крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — передает РИА Новости.
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