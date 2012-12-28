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18 минут назад

Второй утонувший за сутки: тело мужчины достали из реки Воронеж

В 14:37 спасатели достали из реки Воронеж в черте Липецка тело мужчины. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, он утонул в необорудованном для купания месте. 

За сегодняшний день он стал вторым погибшим в реке: в полдень на Центральном пляже города утонул мужчина, личность которого пока не установлена. 

Число утонувших в водоемах региона с начала купального сезона увеличилось до 26, всего же на воде за это год погибли 36 человек. 
происшествия на воде
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