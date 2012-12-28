С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля
Общество
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18 минут назад
Второй утонувший за сутки: тело мужчины достали из реки Воронеж
За сегодняшний день он стал вторым погибшим в реке: в полдень на Центральном пляже города утонул мужчина, личность которого пока не установлена.
Число утонувших в водоемах региона с начала купального сезона увеличилось до 26, всего же на воде за это год погибли 36 человек.
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