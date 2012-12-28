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В России
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26 минут назад
В Якутии добыли рекордно крупный алмаз весом 262,5 карата
В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата.
«Это прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях», - рассказали в компании. Алмаз обнаружили работники ночной смены компании "Алмазы Анабара" во время промывки алмазоносных песков. Кристалл направлен на экспертную оценку морфологических характеристик, — добавили в компании.
В «Алросе» отметили, что это уже второй алмаз-рекордсмен, найденный в России менее чем за год. 10 сентября 2023 года на том же месторождении Эбелях был добыт кристалл весом 390,7 карата, — передает ТАСС.
«Россыпное алмазное месторождение Эбелях знаменито исключительно редкими цветными и крупными алмазами, получившими всемирную известность. <...> Находка менее чем за один год очередного алмаза-рекордсмена на том же алмазном месторождении - редкое явление и, несомненно, большая удача для алмазодобывающей отрасли России», — подчеркнул генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.
«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.
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