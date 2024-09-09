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В России
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сегодня, 14:23
Уровень рождаемости в РФ рухнул до времен дефолта 1998 года
Даже при подъёме рождаемости демографический кризис быстро не преодолеть.
«Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысяч детей — на 16,6 тысяч меньше, чем годом ранее», — пишет telegram-канал «Прямой Эфир. Новости».
По данным Росстата, за первые 6 месяцев 2024 года число новорожденных стало меньше на 16 600. Оно снизилось в сравнении с первой половиной 2023-го. Год назад был поставлен антирекорд по рождаемости в новейшей истории России.
В июне 2024 года число юных россиян стало меньше ещё на 6%. В стране появилось на свет 98 600 малышей. Впервые показатель снизился и стал ниже 100 000 новорожденных.
В 2024 году ускорилась естественная убыль российского населения. Частично ее восполнили за счет мигрантов. Их прирост составил чуть больше 20%.
При этом в стране также фиксируется рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она увеличилась на 49 тысяч в сравнении в аналогичным периодов в 2023 году и составила 321,5 тысяч человек.
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