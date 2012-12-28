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В России
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сегодня, 13:29

В РФ инвесторы вывели рекордную сумму из фондов акций в августе

Участники торгов нашли альтернативу рисковым фондам акций — депозиты, фонды денежного рынка и облигации.

Российские инвесторы в августе вывели ₽10,5 млрд из фондов акций, что в 3,6 раза больше, чем поступило в эти активы в июле, — передает РБК со ссылкой на данные Investfunds.

Уточняется, что отток стал максимальным за всю историю отрасли, а отрицательный результат в августе был зафиксирован впервые с начала года. При этом потери фондов смешанного типа выросли с ₽5 млрд в июле до ₽9 млрд в августе.

Эксперты назвали несколько причин такой динамики. Одна из них — это существенное падение индекса Мосбиржи и разочарование инвесторов относительно перспектив возобновления роста котировок. За август бенчмарк снизился на 9,94%, до 2650,32 пункта. При этом на внутридневном минимуме индикатор опустился на 25% ниже майского максимума.

Вместе с этим на поведение инвесторов повлияло повышение ключевой ставки ЦБ в июле сразу на 200 б. п., до 18%. Из-за этого инвесторов стали больше привлекать банковские продукты с гарантированной доходностью, в том числе депозиты. Также интересными показались фонды денежного рынка, которые дают возможность получить доходность около 19%.

Кроме того, частные инвесторы стали охотнее покупать консервативные фонды облигаций, отметил директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец. Причем востребованными стали фонды с высокой долей флоатеров. По данным Investfunds, чистый приток средств в такие фонды составил ₽1,4 млрд против выведенных в июле ₽5,2 млрд.

За семь месяцев 2024 года стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила ₽400 млрд. Количество физических лиц, вложившихся в биржевые фонды денежного рынка, увеличилось на 250 тыс. человек и составило более 600 тыс. человек.

При этом в августе частные инвесторы впервые с весны 2024 года стали нетто-продавцами акций, суммарная стоимость проданных ими бумаг превысила стоимость купленных активов на ₽17,9 млрд. Августовская распродажа со стороны физических лиц стала крупнейшей с марта (в марте показатель составлял ₽37 млрд).





экономика
акции
инвесторы
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