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В России
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44 минуты назад
ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушения закона о рекламе
Уточняется, что в рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение.
Поводом стало некорректное сравнение. В рекламе говорилось, что у ВТБ «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов.
В случае установления вины ВТБ грозит штраф.
4 сентября ФАС также возбудила дело из-за нарушения закона о рекламе против Совкомбанка. Поводом стала реклама вклада, в которой содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Но сведения о сумме, сроке и других условиях вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение. В случае установления нарушения банку грозит штраф, — пишут «Ведомости».
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