Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов
Политика
Водителю стало плохо на трассе
Происшествия
Четыре машины повредил во дворе вечерний ездок
Происшествия
Полиция проверяет информацию об убитом подростками аисте
Происшествия
Игорь Артамонов догнал Олега Королева
Общество
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Происшествия
Избирательные участки закрыты, начинается подсчет голосов
Общество
Правительство области: явка на выборы составляет 54,5%
Общество
Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний
Общество
Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%
Общество
Читать все
Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов
Политика
«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке
Общество
Кражу телефона со скамейки у больницы записала камера наблюдения
Происшествия
Глава Липецка помирил двух директоров управляющих компаний
Общество
65-летний липчанин перевёл мошенникам 3,9 миллиона рублей
Происшествия
В Нижнем парке заметили горностая
Общество
На улице Мамина-Сибиряка из-под земли бьют фонтаны
Общество
На Товарном проезде столкнулись мотоцикл и «Фольксваген»: мотоциклист в больнице
Происшествия
23-летний водитель сбил в Липецке двух девочек и уехал с места аварии
Происшествия
На улице Клары Цеткин кроме склада горел автомобиль
Происшествия
Читать все
В России
46
56 минут назад

За лето в России купили рекордный за 8 лет объем игристого вина

Летом 2024 года в России купили пять миллионов декалитров (дал) игристого вина.

За июнь—август 2024 года розничные продажи игристых вин в России составили 5,2 млн дал. Это следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,6%.

С 2017 года (более ранних данных нет), продажи игристых вин летом этого года стали рекордными. Для сравнения, за июнь—август 2017 году россияне приобрели чуть более 3 млн дал игристого.

Производство игристых вин российскими компаниями за лето 2024 года также оказалось максимальным за восемь лет. Так, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за отчетный период в стране было выпущено 4,1 млн дал этой продукции. Летом 2017 года этот показатель составлял почти в два раза меньше — 2,4 млн дал, — передает РБК.

Доля российских игристых вин в торговых сетях страны составляет 68% от их общего объема, — сообщают эксперты.

Рост популярности игристых вин среди россиян приводит к появлению на рынке новых инвестиционных проектов. Так, производитель салатов — агрохолдинг «Белая дача» приступил к созданию производства, позиционирующегося как шампанерия, с инвестициями 3,3 млрд руб. Игристые вина будут составлять 80% всей выпускаемой продукции, объем которой планируется на уровне 2 млн бутылок в год.

Стоимость вина летом выросла, поскольку с 1 мая 2024 года в России почти в три раза увеличились акцизы. На игристые вина ставка акциза выросла с 45 руб. до 119 руб. за 1 л, а на тихие вина — с 34 руб. до 108 руб. за 1 л.
вино
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru