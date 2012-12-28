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В России
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56 минут назад
За лето в России купили рекордный за 8 лет объем игристого вина
Летом 2024 года в России купили пять миллионов декалитров (дал) игристого вина.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,6%.
С 2017 года (более ранних данных нет), продажи игристых вин летом этого года стали рекордными. Для сравнения, за июнь—август 2017 году россияне приобрели чуть более 3 млн дал игристого.
Производство игристых вин российскими компаниями за лето 2024 года также оказалось максимальным за восемь лет. Так, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за отчетный период в стране было выпущено 4,1 млн дал этой продукции. Летом 2017 года этот показатель составлял почти в два раза меньше — 2,4 млн дал, — передает РБК.
Доля российских игристых вин в торговых сетях страны составляет 68% от их общего объема, — сообщают эксперты.
Рост популярности игристых вин среди россиян приводит к появлению на рынке новых инвестиционных проектов. Так, производитель салатов — агрохолдинг «Белая дача» приступил к созданию производства, позиционирующегося как шампанерия, с инвестициями 3,3 млрд руб. Игристые вина будут составлять 80% всей выпускаемой продукции, объем которой планируется на уровне 2 млн бутылок в год.
Стоимость вина летом выросла, поскольку с 1 мая 2024 года в России почти в три раза увеличились акцизы. На игристые вина ставка акциза выросла с 45 руб. до 119 руб. за 1 л, а на тихие вина — с 34 руб. до 108 руб. за 1 л.
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