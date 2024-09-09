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В России
7
8 минут назад

В РФ могут ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Министерство юстиции РФ разрабатывает правовую норму, в соответствии с которой в стране будет введена предшествующая бракоразводному процессу обязательная процедура примирения.

Минюст предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, вопрос прорабатывается, — пишет Lenta.ru.

Подчеркивается, что с инициативой выступил глава министерства Константин Чуйченко. Он уточнил, что в рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов.

Минюст подчеркнул, что вопрос прорабатывается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее депутат Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму проект закона, согласно которому супруги, которые имеют несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом. Также консультация будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.
развод
примирение
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