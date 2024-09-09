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В России
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49 минут назад
Последние дни жизни Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи
Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.
По данным канала, Масляков два года боролся с онкологическим заболеванием, у него обнаружили злокачественную опухоль легких. Восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение уже не помогает. На протяжении всего лечения телеведущий не общался с журналистами, уделяя внимание своей семье. Последний раз он принимал участие в съемках осенью 2022 года.
Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной стал рак легких.
В апреле сообщалось, что Масляков проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Отмечается, что проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что уход из жизни телеведущего стал невосполнимой утратой для всей России.
Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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