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В России
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сегодня, 09:59
В РФ не зафиксирована циркуляция выявленного в КНР опасного ортонайровируса
Роспотребнадзор прокомментировал информацию о выявленном в КНР ортонаировирусе.
«Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что проведенные китайскими учеными последующие исследования позволили выявить наличие вируса еще у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.
Заболевание впервые было зарегистрировано в 2019 году у человека, который пострадал от укуса клеща в водно-болотном парке Китая. Летальных исходов от ортонайровируса не зафиксировали.
Уточняется, что по линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР.
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