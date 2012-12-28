«Нужен одинаковый набор услуг»: Ольга Митрохина и педагоги обсудили проблемы детсадов в старых районах города

В строгом офисе депутата областного Совета Ольги Митрохиной побывали куклы Маша и Медвежонок. Их пригласили на чаепитие с гостями депутата — заведующими девятью детскими садами, которые работают в округе Ольги Митрохиной. Но на самом деле, разговор шел очень серьезный.

Проблем у детсадов в округе очень много. Они находятся в старых, требующих ремонта, зданиях, на территориях садиков корни старых деревьев вспучили асфальт, пришли в негодность ливневые системы, не работает уличное освещение на подходах к детсадам.

Заведующие детскими садами №44, 10, 77 поблагодарили Ольгу Митрохину за помощь в опиловке старых деревьев. Остальные заведующие попросили аналогичную помощь. Обсудили на чаепитии и озеленение детсадов. И родители детей, и педагоги с удовольствием поучаствуют в высадке деревьев и кустарников.







Приятной неожиданностью для заведующих стал подарок от депутата — сертификаты на 20 000 рублей каждому садику. Сейчас многие образовательные программы в детсадах меняются, а купить оборудование, развивающие книги и игрушки не всегда возможно.

Все единогласно «проголосовали» за продолжение проекта депутатов — конкурса рисунков и детского творчества для воспитанников садов округа. «Это очень интересно и детям, и родителям. И большое спасибо за подарки и грамоты для победителей конкурсов», — сказала заведующая детским садом № 116 Марина Бунеева.

Заведующие детсадами рассказывали о своих трудовых коллективах. В них работают по-настоящему влюбленные в свое дело и любящие детей педагоги! Заработная плата воспитателей и нянечек зависит от количества воспитанников, и в малокомплектных детсадах им зачастую приходится работать полторы, а то и две смены. В новых садиках таких проблем не существует. Наличие бассейнов, локаций для оздоровления привлекает в садики большее количество воспитанников и заработная плата сотрудников соответственно растёт. А в старых садиках тоже есть кабинеты, которые можно переформатировать под новые проекты, но всё, по-прежнему, упирается в финансирование.

Ольга Митрохина пообещала обязательно поговорить об этом в департаменте образования администрации города. «Не должно быть разделения на детей, живущих в новых районах, и других… Новые образовательные программы, улучшение содержания ребенка в детском дошкольном учреждении — это особая забота!», — подвела итоги встречи депутат.