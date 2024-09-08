Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
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В России
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27 минут назад
Россиянка пропала в Индонезии после одиночного восхождения на вулкан
По информации издания, женщина жила на острове Бали с 2022 года и в сентябре планировала вернуться в Россию, но перед этим захотела совершить восхождение на вулкан. Родным удалось дозвониться до нее в конце августа, но после этого россиянка уже не выходила на связь.
На данный момент неизвестно, где находится россиянка. Женщина отправилась на вулкан без местного гида, и родственники не исключают, что ее могли задержать, так как по закону она не имела права идти в одиночку.
Муж пропавшей отказывается помогать в поисках россиянки, так как боится, что его депортируют из страны из-за просроченной визы.
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