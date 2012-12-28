Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
В России
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31 минуту назад
Почти 300 школьников пострадали от отравления в Казахстане
В домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них 2 - в реанимации.
Пресс-служба администрации области проинформировала, что глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием здоровья школьников в областной больнице. "В больнице оказывается соответствующее лечение. Лекарств и койко-мест достаточно. Самое главное сейчас - здоровье детей. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы пациенты быстрее выздоровели. В дальнейшем мы примем соответствующие меры и решения, связанные с этой ситуацией", - отметил руководитель Мангистауской области.
Вечером 6 сентября от 21 ученика школы № 8 Мунайлинского района поступили вызовы в скорую помощь. Дети жаловались на боли в животе и повышение температуры тела. Вечером 7 сентября число детей, обратившихся за помощью к врачам, выросло до 67.
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