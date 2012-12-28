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В России
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35 минут назад
В Свердловской области произошла вспышка пневмонии в лагере
10 детей, отдыхавших в лагере "Красная горка" в Каменском районе Свердловской области, были доставлены с внебольничной пневмонией в больницу Каменска-Уральского, еще один ребенок был госпитализирован с бронхитом.
"Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что управление Роспотребнадзора продолжает эпидрасследование случаев заболевания пневмонией детей, ранее отдыхавших в лагере "Красная горка". Ведется наблюдение за контактными детьми по месту жительства и обучения, усилены профилактические мероприятия в школах, где учатся контактные дети, в том числе мероприятия по дезинфекции.
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