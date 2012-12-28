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35 минут назад

В Свердловской области произошла вспышка пневмонии в лагере

Ребенок, заехавший в лагерь в Свердловской области в инкубационный период пневмонии, стал источником инфекции в лагере, причиной распространения инфекции послужили несвоевременные выявление и изоляция ребенка с признаками ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

10 детей, отдыхавших в лагере "Красная горка" в Каменском районе Свердловской области, были доставлены с внебольничной пневмонией в больницу Каменска-Уральского, еще один ребенок был госпитализирован с бронхитом.

"Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению заболевания способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора продолжает эпидрасследование случаев заболевания пневмонией детей, ранее отдыхавших в лагере "Красная горка". Ведется наблюдение за контактными детьми по месту жительства и обучения, усилены профилактические мероприятия в школах, где учатся контактные дети, в том числе мероприятия по дезинфекции.
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