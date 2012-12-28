Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
В мире
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вчера, 22:24
На Китай и Вьетнам обрушился супертайфун «Яги»
Супертайфун затронул провинции Хайнань и Гуандун, а также Гуанси-Чжуанский автономный район. Он повредил различную инфраструктуру в городах и сельской местности, а также привел к частичной приостановке транспортного сообщения.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры по ликвидации последствий стихийных бедствий. Он призвал в кратчайшие сроки восстановить поврежденную транспортную, энергетическую, коммуникационную и другую инфраструктуру и эффективно обеспечить безопасность жизни и имущества людей.
Как следует из видео в китайских соцсетях, ураганный ветер срывал крыши с построек и опрокидывал грузовые автомобили. Многие жители южных регионов остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения.
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