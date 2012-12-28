Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Общество
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7 минут назад
Избирательные участки закрыты, начинается подсчет голосов
Выборы губернатора Липецкой области завершены
На пост губернатора Липецкой области претендовали Игорь Артамонов («Единая Россия»), Полина Валентинова («Новые люди»), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — «За Правду»), Юрий Логинов («Коммунисты России»).
Игорь Артамонов и Лариса Ксенофонтова принимали участие в выборах во второй раз. В 2019 году они оба боролись за губернаторский пост. Артамонов тогда набрал 67,29% голосов избирателей, Ксенофонтова – 4,6%.
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