Избирательные участки закрыты, начинается подсчет голосов

Выборы губернатора Липецкой области завершены

Ровно в 20.00 все избирательные участки в Липецкой области закрыты – начинается подсчет голосов. Первые предварительные результаты выборов появятся в ближайшие часы, а ночью и ближе к утру в избиркоме обработают большинство протоколов избирательных комиссий и станет известен результат голосования, который затем претерпит незначительные изменения.На пост губернатора Липецкой области претендовали Игорь Артамонов («Единая Россия»), Полина Валентинова («Новые люди»), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — «За Правду»), Юрий Логинов («Коммунисты России»).Игорь Артамонов и Лариса Ксенофонтова принимали участие в выборах во второй раз. В 2019 году они оба боролись за губернаторский пост. Артамонов тогда набрал 67,29% голосов избирателей, Ксенофонтова – 4,6%.