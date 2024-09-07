39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
В России
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07.09.2024 22:21
В Петербурге завели дело после отравлений готовой едой на избирательных участках
"Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города.
С 6 по 8 сентября в северной столице выбирают губернатора и муниципальных депутатов.
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