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В России
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07.09.2024 22:21

В Петербурге завели дело после отравлений готовой едой на избирательных участках

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской главк СК.

"Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города.

С 6 по 8 сентября в северной столице выбирают губернатора и муниципальных депутатов.
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