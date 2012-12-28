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В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
На Сырском Руднике в аварии погиб мотоциклист
Происшествия
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Общество
У нас вновь сильная волейбольная команда? Липчанки одержали вторую победу в Кубке России
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сегодня, 22:17

Около 300 человек эвакуировали из ВГИК из-за пожара

Более 300 студентов и преподавателей были эвакуированы из здания Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова, где возник пожар. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Из здания было эвакуировано 338 человек, среди них 328 студентов и 10 преподавателей", - сказал собеседник агентства.

О том, что пожар начался в здании университета, также писал телеграм-канал «112». По его данным, горела мебель и оборудование, площадь возгорания составляла около 50 кв. м. Пострадавших нет.
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