Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
В России
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сегодня, 22:17
Около 300 человек эвакуировали из ВГИК из-за пожара
"Из здания было эвакуировано 338 человек, среди них 328 студентов и 10 преподавателей", - сказал собеседник агентства.
О том, что пожар начался в здании университета, также писал телеграм-канал «112». По его данным, горела мебель и оборудование, площадь возгорания составляла около 50 кв. м. Пострадавших нет.
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