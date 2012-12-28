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сегодня, 13:42

Трагический пожар в Подмосковье: погибли дети

Четверо детей погибли при пожаре в квартире в деревне Юрцово в Подмосковье. Еще пятеро детей и один взрослый госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Московской области.

Пожар произошел в квартире в деревне Юрцово, огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Егорьевская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в квартире в Юрцово. По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, в результате возгорания погибли трое малолетних детей и их мать.

"31 августа 2024 года в одной из квартир жилого дома, расположенной на четвертом этаже в деревне Юрцово, произошло возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале. После ликвидации возгорания восемь детей и их родители были госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, мать и трое детей умерли от полученных ожогов. Как отметили в подмосковной прокуратуре, в результате пожара еще пять детей и один взрослый госпитализированы.

Пожар на 40 кв. м ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 109 УК РФ.
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